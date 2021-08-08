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نسرين.. رهينة كرسي متحرك بسبب خطأ طبي بمستشفى طرابلس

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير/ 218

قصة معاناة مع المرض تعيشها المواطنة نسرين منذ 5 سنوات بسبب حادث سيارة تسبب لها في الجلوس على كرسي متحرك نتيجة خطأ طبي.

نسرين مواطنة ليبية لم يتجاوز عمرها العقد الثالث، متزوجة ولها ابنة وحيدة تعيش في طرابلس بدأت معاناتها منذ سنة 2017 حين تعرضت لحادث بالسيارة ما أدى إلى حدوث ضرر في جسمها وكسور عميقة في قدمها .

نسرين دخلت إلى عملية الكشف والعلاج في ذلك الوقت بالمستشفى الطبي المركزي في طرابلس لتحديد موعد إجراء العملية الخاصة بها فما راعها إلا أنها وجدت نفسها عاجزة اليوم عن المشي وممارسة حياتها الطبيعية .

يبدو أن ظاهرة السرقة والنصب بدأت تنهش المجتمع الليبي والمواطن الذي يقصد المستشفى بغية العلاج ليجد نفسه ضحية للصوص ناهيك عن معضلة الأخطاء الطبية وما يترتب عنها من نتائج يتحمل مسؤوليتها المواطن البسيط وحده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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