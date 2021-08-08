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الحكومة تعلن الإثنين عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قرارا باعتبار يوم غدا الإثنين عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

 ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ، فإن القرار رقم 224 لسنة 2021 م نص على أن «يكون يوم الإثنين 9 أغسطس عطلة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 8 أغسطس هو إجازة لكافة الموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية ، على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية».

–  «دار الإفتاء» تعلن أن غدًا الإثنين أول أيام شهر المحرم للعام الهجري الجديد

وبهذه المناسبة ، قدمت حكومة الوحدة الوطنية  أطيب التهاني والتبريكات للشعب الليبي الكريم وللأمة الإسلامية ، داعية الله العلي القدير أن تكون سنة خير وبركة تعم على البلاد والعباد.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • كويس .. كل عام وأنتم بخير ـ باه عالاقل ديروا نشاطات اجتماعية ـ للحركة الكشفية ـ زيارة المكتبات ـ نشاطات نظافة تطوعي ةي الشواطيء حاية البيئة ـ انشطة توعية لحركة المرورـ توعية أعلامية لمخاطر المخدراتفي المجتمع ـ حاية الحدائق وامسطحات اخضراء ـ مخاطر الكهرباء والسلامة االمهية ـ توعية من جهاز السلامة الوطنية وتسرب غاز الطهي ـ مخاطر الثلوث البيئي في المناطق وومكافحة الأمراض ـ التوعية الزراعية وأهميتها ..!! وين الأعلام الليبي في كل هذا ..!!

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