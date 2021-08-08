الحكومة تعلن الإثنين عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة قرارا باعتبار يوم غدا الإثنين عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

ووفق المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة ، فإن القرار رقم 224 لسنة 2021 م نص على أن «يكون يوم الإثنين 9 أغسطس عطلة رسمية بمناسبة عيد رأس السنة الهجرية، ويوم الأحد الموافق 8 أغسطس هو إجازة لكافة الموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية ، على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية».

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وبهذه المناسبة ، قدمت حكومة الوحدة الوطنية أطيب التهاني والتبريكات للشعب الليبي الكريم وللأمة الإسلامية ، داعية الله العلي القدير أن تكون سنة خير وبركة تعم على البلاد والعباد.

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