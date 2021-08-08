وكيل الداخلية يبحث مع قيادات الوزارة إجراءات حظر التجوال

ترأس وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات عميد بشير الأمين، اجتماعا هاما لمناقشة الجهود والإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية فيما يتعلق بتنفيذ قرار حظر التجول وإسهامها عن طريق الدوريات الأمنية المشتركة التابعة لها في ضبط المخالفين للقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم .

وبحسب إيجاز صحفي للوزارة، أكد وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات على أهمية متابعة عمل كافة الدوريات الأمنية المكلفة بإنفاذ قرار الحظر مؤكدا بأن وزارة الداخلية تتولى دورا كبيرا في حماية الوطن والمواطن وهي جادة في تحمل كافة مسؤولياتها المسندة إليها بالخصوص .

ونوه الوكيل على ضرورة التنبيه بشأن معاملة أية حالات مخالفة لقرار الحظر وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها بوزارة الداخلية وأن يتم ضبط أية خروقات لقرار الحظر بموجب التعليمات الصادرة عن السيد وزير الداخلية بالخصوص .

وتناول الاجتماع العديد من النقاط والمحاور الأخرى الهامة التي تصب في اطار مجابهة فيروس كورونا واتخاذ الاجراءات الوقائية حياله بما يضمن سلامة منتسبي الوزارة وكافة المواطنين والمقيمين على حدا سواء .

وحضر الاجتماع، مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله ، ورئيس مكتب المتابعة والمعلومات بالوزارة عميد فوزي غيث، ورئيس لجنة متابعة جائحة كورونا عميد يوسف بلبان .