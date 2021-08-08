البدء في تركيب مصنع جديد للأوكسجين بمركز سبها الطبي إثر ارتفاع الإصابات بـ«كورونا»

شرعت الأجهزة الصحية بمدينة سبها في عملية تركيب مصنع جديد للأوكسجين بمركز سبها الطبي وذلك لمواجهة الطب المتزايد على الأوكسجين بسبب ازدياد حالات الإصابة بفيروس كوفيد 19 المتحور في المنطقة الجنوبية.

وأفادت الناطق الإعلامي باسم مركز سبها الطبي حليمة الماهري في تسجيل صوتي على الصفحة الالكترونية للمركز ببدء مهندسين الشركة الموردة للمصنع العمل بالتعاون مع فرق الصيانة الفنية بالمركز وشركة الكهرباء في تركيب المصنع بشكل سريع لسد العجز في الأوكسجين، بحسب «وال».

ارتفاع كبير في الحالات

وحول أخر المستجدات عن وضع مركزي العزل والفلترة بمركز سبها الطبي فيما يتعلق بوضع الأوكسجين قالت الماهري أنه تم تسجيل الليلة الماضية ارتفاع كبير في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا مما زاد الطلب على مادة الاوكسجين.

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وأوضحت الماهري أنه على الرغم من العمل المتواصل لكافة المصانع في المدينة سجلنا عجزا كبير في توفير الأوكسجين نتيجة لارتفاع الحالات المصابة بالفيروس ، مشيرة إلى وصول شحنة من الأوكسجين من مستشفى العافية بالجفرة بعد طلب المركز المساعدة من المناطق المجاورة . ودعت الناطق الإعلامي بالمركز المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية تفاديا للإصابة بهذا الفيروس .

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