بحثاً عن رئيس ديوان الحكومة ببنغازي رضا الفريطيس.. القطراني يلتقي مع لطفي الحراري في ظل صمت الدبيبة و داخليته

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، الأحد، بمدينة طرابلس اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الداخلي طرابلس لطفي الحراري وبحضور بعض مدراء الإدارات بالجهاز وذلك للوقوف على ما قام به الجهاز من خطوات في سبيل إستجلاء الأمر حول الإخفاء القسري الذي طال رئيس ديوان ديوان الحكومة ببنغازي في مدينة طرابلس.