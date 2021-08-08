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بحثاً عن رئيس ديوان الحكومة ببنغازي رضا الفريطيس.. القطراني يلتقي مع لطفي الحراري في ظل صمت الدبيبة و داخليته

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني، الأحد، بمدينة طرابلس اجتماعا مع رئيس جهاز الأمن الداخلي طرابلس لطفي الحراري وبحضور بعض مدراء الإدارات بالجهاز وذلك للوقوف على ما قام به الجهاز من خطوات في سبيل إستجلاء الأمر حول الإخفاء القسري الذي طال رئيس ديوان ديوان الحكومة ببنغازي في مدينة طرابلس.
ومن خلال الاجتماع، بحسب المكتب الإعلامي للقطراني، شدد القطراني على ضرورة بذل كل الجهود من كافة الأجهزة الأمنية المعنية للكشف عن مصير رئيس الديوان في أسرع وقت وتقديم كل من كان له يد في ذلك للعدالة.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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