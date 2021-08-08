بعد إنتهاء اليوم.. الدبيبة: الأحد إجازة لكافة الموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية

أصدر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، قرارًا رقم 224 لسنة 2021، بشأن عطلة عيد رأس السنة الهجرية يوم الإثنين 9 أغسطس.

الدبيبة، وفي قراره الذي نشره متأخراً، قال: أنه “تنفيذًا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن العطلات الرسمية، تكون عطلة رأس السنة الهجرية يوم الإثنين، الموافق 9 أغسطس 2021، في كافة المؤسسات والهيئات العامة، على أن يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مع حفظ حق العاملين بها في الحصول على مقابل عمل هذا اليوم طبقًا لأحكام المادة (16) من القانون رقم (12) لسنة 2010”.

وأوضح نص القرار، أنه “تقرر أن يكون يوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021 إجازة لكافة الموظفين لوقوعه بين يومي عطلة أسبوعية وعطلة رسمية على أن يخصم من رصيد الإجازة السنوية”.

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