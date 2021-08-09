الحر: أردوغان كشف عن المطامع التركية في ليبيا بطلبه ‏سداد ديون قدرها 5 مليارات

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبدالمنعم الحر، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كشف عن طبيعة المطامع التركية في ليبيا، بطلبه سداد ديون الـ5 مليارات دينار.
ولفت الحر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى أن هدف تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع اقتصادية، مؤكدًا أن مساعيها تتمثل في فرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد، لتجدد مبررًا للتواجد وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى لبسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.
ورد على سؤال حول ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، بقوله: “تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكمًا بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في ترسيم الحدود البحرية أو الخاصة بالتعاون الأمني والعسكري”.
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