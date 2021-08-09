ليبيا الان

الحر: أردوغان كشف عن المطامع التركية في ليبيا بطلبه ‏سداد ديون قدرها 5 مليارات

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، عبدالمنعم ‏الحر، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، كشف عن طبيعة ‏المطامع التركية في ليبيا، بطلبه سداد ديون الـ5 مليارات دينار.‏

ولفت الحر في تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، إلى ‏أن هدف تركيا في ليبيا، ومنذ اليوم الأول، هو تحقيق مطامع ‏اقتصادية، مؤكدًا أن مساعيها تتمثل في فرض نفسها على خطة ‏إعادة إعمار البلاد، لتجدد مبررًا للتواجد وتحقيق المكاسب، ‏وسعت منذ اللحظات الأولى لبسط سيطرتها على النفط الليبي ‏في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا‎.‎

ورد على سؤال حول ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية ‏بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، ‏بقوله: “تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس ‏الحكم، وقد صدر حكمًا بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، ‏فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في ترسيم الحدود البحرية أو الخاصة ‏بالتعاون الأمني والعسكري”.‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك