شلوف: المجتمع الدولي يُرتّب للانتخابات وفق أهوائه وليس وفق ‏رغبة الشعب الليبي

قالت عضو مجلس النواب المقاطعة، والقيادية في جماعة الإخوان حنان شلّوف، إن ‏”المجتمع الدولي يريد أن يرتب للانتخابات، لكي تأتي وفق أهوائه ‏وليس وفق رغبة الشعب الليبي”، بحسب قولها.‏

شلوف، وفي كلمة بجلسة حوارية نظمها تيار “يا بلادي”، الذي يرأسه المدعو نوري بوسهمين بعنوان: “‏‎انتخابات 24 ديسمبر.. سبل نجاحها والعوائق التي قد تواجهها”، ‏أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة للأسف تم رفضها من قبل المجتمع ‏الدولي، وليس من قبل المجتمع الليبي.‏

وأوضحت بقولها إن المشكلة في ليبيا منذ عام 2014، كانت إشكالا ‏قانونيًا، قائلة: “طالبنا المجتمع الدولي بحله قانونيًا، وأنهم عرضوا التقدم ‏إلى الدائرة الدستورية وقضت الدائرة الدستورية ببطلان نتيجة ‏الانتخابات واللجوء إلى الانتخابات المبكرة”.‏

واستدركت: “المجتمع الدولي رفض الحل القانوني في ليبيا، ‏على الرغم من أنه قبل به في دول أخرى مثل إسبانيا وبعض الدول ‏الإفريقية”.‏

ولفتت إلى أن المجتمع الدولي أصر أن المشكل سياسي وليس ‏قانوني، ويجب أن نذهب لعقد صفقات سياسية فيما يسعى ‏بالاتفاق أو التوافق السياسي، مضيفة: “في ذلك الوقت كان بعض ‏أعضاء الملتقى الوطني وبعض المواطنين كانوا يطالبون بضمانات ‏سواء من المجتمع الدولي أو الأطراف السياسية المشاركة في ‏الاتفاق السياسي”.‏

وذكرت أنه حاليًا يذهب المجتمع الدولي إلى نفس ما كانوا يطالبون ‏به في 2014 وهو الاتجاه إلى انتخابات مبكرة، رغم أنهم رفضوه من ‏قبل.‏

وتحدثت عن أنهم عرضوا الانتخابات المبكرة على الأمم المتحدة ‏والاتحاد الأوروبي والسفراء الذين كانوا يتواصلون معهم في تلك ‏الفترة، وكانوا يتساءلون ما البديل، منوهة إلى أنهم كانوا يقولون لهم ‏إن البديل الانتخابات وليختار الشعب الليبي من يختاره.‏

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