شلوف: المجتمع الدولي يُرتّب للانتخابات وفق أهوائه وليس وفق ‏رغبة الشعب الليبي

قالت عضو مجلس النواب المقاطعة، والقيادية في جماعة الإخوان حنان شلّوف، إن ”المجتمع الدولي يريد أن يرتب للانتخابات، لكي تأتي وفق أهوائه وليس وفق رغبة الشعب الليبي”، بحسب قولها.
شلوف، وفي كلمة بجلسة حوارية نظمها تيار “يا بلادي”، الذي يرأسه المدعو نوري بوسهمين بعنوان: “انتخابات 24 ديسمبر.. سبل نجاحها والعوائق التي قد تواجهها”، أشارت إلى أن الانتخابات المبكرة للأسف تم رفضها من قبل المجتمع الدولي، وليس من قبل المجتمع الليبي.
وأوضحت بقولها إن المشكلة في ليبيا منذ عام 2014، كانت إشكالا قانونيًا، قائلة: “طالبنا المجتمع الدولي بحله قانونيًا، وأنهم عرضوا التقدم إلى الدائرة الدستورية وقضت الدائرة الدستورية ببطلان نتيجة الانتخابات واللجوء إلى الانتخابات المبكرة”.
واستدركت: “المجتمع الدولي رفض الحل القانوني في ليبيا، على الرغم من أنه قبل به في دول أخرى مثل إسبانيا وبعض الدول الإفريقية”.
ولفتت إلى أن المجتمع الدولي أصر أن المشكل سياسي وليس قانوني، ويجب أن نذهب لعقد صفقات سياسية فيما يسعى بالاتفاق أو التوافق السياسي، مضيفة: “في ذلك الوقت كان بعض أعضاء الملتقى الوطني وبعض المواطنين كانوا يطالبون بضمانات سواء من المجتمع الدولي أو الأطراف السياسية المشاركة في الاتفاق السياسي”.
وذكرت أنه حاليًا يذهب المجتمع الدولي إلى نفس ما كانوا يطالبون به في 2014 وهو الاتجاه إلى انتخابات مبكرة، رغم أنهم رفضوه من قبل.
وتحدثت عن أنهم عرضوا الانتخابات المبكرة على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والسفراء الذين كانوا يتواصلون معهم في تلك الفترة، وكانوا يتساءلون ما البديل، منوهة إلى أنهم كانوا يقولون لهم إن البديل الانتخابات وليختار الشعب الليبي من يختاره.
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