تبون: الليبيون قادرون على إنهاء الفوضى

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده هي الدولة الوحيدة، التي ليست لها أي أطماع في ليبيا، واصفًا الانتخابات بأنها الحل النهائي للأزمة الليبية.
تبون، وفي مقابلة مرئية مع ممثلي الصحافة الجزائرية، أضاف: “أن الليبيين كلهم يقولون، وكل من استقبلناهم يعرفون أن الجزائر سند لهم، ونحن البلد الوحيد الذي لا يحمل أي أطماع في ليبيا، والبلد الوحيد الذي لا يدخل بين طرفين لكي يفض نزاع يصرف من موارده الداخلية ولا يأخذ من موارد الدول الأخرى، وهذا طبعنا الذي لن نتوقف عليه”.
وأوضح أن “الجزائر في البداية تدخلت، وكانت الأوضاع متأزمة وانتشار العنف اللفظي بين المشاركين وما إلى ذلك، حتى أصبحنا اليوم شريكًا موثوقًا بين الأطراف، لأننا نطالب بالواقع ونقول لهم بأن هذه التعيينات الأخيرة قد تكون جيدة في هذا الظرف، لكن لا ينبغي أن تستمر كثيرًا، ويجب أن يكون هناك انتخابات شرعية تأتي بالصندوق”.
وتحدث الرئيس الجزائري عن الانتخابات بقوله إنها ستجعل الجميع يعرف من يسانده الشارع، ولطرف من يقف الشارع وما إلى ذلك من أمور.
وأضاف بقوله: “كما أن الانتخابات هي النهاية التي أقرتها الأمم المتحدة، وما كنا نطالب به من أول يوم، ورغم أن هناك متفائلين وهناك من يشك في الظرف المحلي والدولي بشكل عام، نحن واثقون أن إخواننا في طرابلس أو بنغازي قادرين على إنهاء 10 سنوات من الفوضى”.
وتطرق بحديثه عن القوات الأجنبية قائلاً: “أما بالنسبة للقوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا، كيف ستخرج؟ وهل ستعقد الانتخابات في وجودهم؟، وكلها أسئلة تحتاج توضيحات، ووزير خارجيتنا يجري اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي والتركي، لنحاول أن نتوصل معهم إلى حلول ترضي الشعب الليبي أولا، لأن الأمر متوقف في النهاية على الليبيين”.
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