تبون: الليبيون قادرون على إنهاء الفوضى

قال الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إن بلاده هي الدولة ‏الوحيدة، التي ليست لها أي أطماع في ليبيا، واصفًا الانتخابات بأنها ‏الحل النهائي للأزمة الليبية.‏

تبون، وفي مقابلة مرئية مع ممثلي الصحافة الجزائرية، أضاف: “أن الليبيين ‏كلهم يقولون، وكل من استقبلناهم يعرفون أن الجزائر سند لهم، ‏ونحن البلد الوحيد الذي لا يحمل أي أطماع في ليبيا، والبلد الوحيد ‏الذي لا يدخل بين طرفين لكي يفض نزاع يصرف من موارده ‏الداخلية ولا يأخذ من موارد الدول الأخرى، وهذا طبعنا الذي لن ‏نتوقف عليه”.‏

وأوضح أن “الجزائر في البداية تدخلت، وكانت الأوضاع متأزمة ‏وانتشار العنف اللفظي بين المشاركين وما إلى ذلك، حتى أصبحنا ‏اليوم شريكًا موثوقًا بين الأطراف، لأننا نطالب بالواقع ونقول لهم ‏بأن هذه التعيينات الأخيرة قد تكون جيدة في هذا الظرف، لكن لا ‏ينبغي أن تستمر كثيرًا، ويجب أن يكون هناك انتخابات شرعية تأتي ‏بالصندوق”.‏

وتحدث الرئيس الجزائري عن الانتخابات بقوله إنها ستجعل ‏الجميع يعرف من يسانده الشارع، ولطرف من يقف الشارع وما إلى ‏ذلك من أمور.‏

وأضاف بقوله: “كما أن الانتخابات هي النهاية التي أقرتها الأمم ‏المتحدة، وما كنا نطالب به من أول يوم، ورغم أن هناك متفائلين ‏وهناك من يشك في الظرف المحلي والدولي بشكل عام، نحن ‏واثقون أن إخواننا في طرابلس أو بنغازي قادرين على إنهاء 10 ‏سنوات من الفوضى”.‏

وتطرق بحديثه عن القوات الأجنبية قائلاً: “أما بالنسبة للقوات ‏الأجنبية المتواجدة في ليبيا، كيف ستخرج؟ وهل ستعقد ‏الانتخابات في وجودهم؟، وكلها أسئلة تحتاج توضيحات، ووزير ‏خارجيتنا يجري اتصالات مع وزير الخارجية الأمريكي ‏والتركي، لنحاول أن نتوصل معهم إلى حلول ترضي الشعب الليبي ‏أولا، لأن الأمر متوقف في النهاية على الليبيين”.‏

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

