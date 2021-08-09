اقعيم يبحث مع وكيل وزارة الصناعة تأمين وعودة نشاطها بكافة ليبيا

استقبل وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم، الأحد، وكيل وزارة الصناعة لشؤون التعدين مُنصف الشلوي، للتباحث حول ألية عمل الوزارة في بنغازي وسُبل التعاون المشترك بين الداخلية والصناعة في عودة نشاطات الوزارة في كافة المُدن الليبية دون استثناء.

وتناول الاجتماع، الذي حضره الوفد المُرافق لوكيل الصناعة وعدد من ضُباط الداخلية أهمية مشاركة عناصر الداخلية في تأمين عمل وزارة الصناعة و كيفية مُشاطرة الوكيل في حلحلة مشاكل و معوقات العمل التي تُواجه الوزارة في مُختلف المُدن من حيث المقار والمصانع و غيرها من الجهات التابعة والتي تعود ملكيتها قانوناً لوزارة الصناعة للمُساهمة في استرجاعها قانوناً للدولة بالإضافة إلى تأمين عملها ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لها .

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