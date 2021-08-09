المرصد السوري: ‏السوريون بالسجون الليبية ليسوا مرتزقة وإنما لاجئين باحثين عن الهجرة

أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، إن السوريين المحتجزين في السجون الليبية، ليسوا مرتزقة، بل مجرد لاجئين باحثين عن الهجرة.
وقال “عبد الرحمن” في تصريحات صحفية، نشرها الموقع الرسمي للمرصد السوري، إن “هؤلاء المحتجزين في السجون الليبية، ليسوا مرتزقة، لأن المرتزقة كانوا يخرجون في حماية خفر السواحل الليبية المدعومة من تركيا”.
وأضاف؛ “لذلك أقول إن هؤلاء من السوريين الذين يبحثون عن ملاذ للهجرة إلى أوروبا عبر شبكات تهريب في عدة دول عربية وصولاً إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا”.
وتساءل: “لماذا يوضع أولئك المساجين بتلك الطريقة في السجون ويعاملون بهذه الطريقة؟”، مستطردًا: “لماذا لا تتحرك الأمم المتحدة وتزور هذه السجون التي يتواجد فيها هؤلاء السوريون وهي معلومة للجميع؟”.
وختم قائلًا:“هل هؤلاء مجرمون؟.. لا، بل هم مجرد أشخاص باحثين عن ملاذ آمن، ويجب على السلطات الليبية حمايتهم ورعايتهم”، موجهًا طلبًا إلى الأمم المتحدة، “بضرورة التحرك، للإفراج عن السوريين المحتجزين في السجون الليبية، لأنهم ليسوا مجرمين”، بحسب قوله.
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