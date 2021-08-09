القطراني يتابع الجهود الأمنية للكشف عن مصير رئيس ديوان الحكومة ببنغازي

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة حسين القطراني مع رئيس جهاز الأمن الداخلي لطفي الحراري، للوقوف على خطوات الجهاز في سبيل استجلاء الأمر حول «الإخفاء القسري» لرئيس ديوان الحكومة في بنغازي رضا الفريطيس.

جاء ذلك في اجتماع أمس الأحد بمدينة طرابلس، بحضور بعض المدراء بجهاز الأم الداخلي، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ودعا القطراني إلى بذل كل الجهود من جميع الأجهزة الأمنية المعنية؛ للكشف عن مصير الفريطيس في أسرع وقت، وتقديم من كان له يد في واقعة إخفائه إلى العدالة.

وأمس، دان موظفو ديوان الحكومة ببنغازي خطف الفريطيس، من قبل «جهة مجهولة» خلال وجوده في العاصمة طرابلس في الثاني من أغسطس، مطالبين رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالكشف عن ملابسات الحادث ومصير الفريطيس والجهة المسؤولة عن خطفه ومحاسبتها على هذا التصرف.

كما دانت قبيلة تواجير برقة ما وصفته بـ«تجاهل» الحكومة للحادث، محمَّلة الدبيبة ونوابه المسؤولية عن حياته وسلامته، وتوعدت بملاحقتهم قانونيًا.

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