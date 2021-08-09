النعاس: مهم جداً أن توجّه تركيا السلطة الليبية لما يجب قوله وفعله

يرى محمد بشير النعاس، محلل قنوات الإخوان للشأن العسكري، أن توجيه تركيا للحكومة الليبية، “أمر مهم جداً” وفق قوله.

وقال إن زيارة عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تركيا، من المرجح أنها بطلب من الأتراك لإحاطته بآخر التطورات المتعلقة بحلحلة الملف الليبى الذى يسيطر عليه الأقوياء، وتركيا تلعب دورا مهما فى التقريب بين وجهات نظرهم لضمان مصالحهم والسماح لليبيين بتنفس الصعداء.

أضاف النعاس في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم قائلًا: “تركيا تقوم بين الحين والآخر بتوجيه السلطة الليبية لما يجب قوله وفعله، وهذا أمر مهم جداً، لأن الحكومة الليبية لا تملك إلا سلطة شكلية لا مخالب لها ولا أنياب، وأول أمس قال السفير الأمريكى فى ليبيا إن الأزمة الليبية فى طريقها إلى الحل مشيرا إلى أن مشكلة المرتزقة لم تعد عقبة كبيرة وهذا يعنى بالضرورة أن روسيا سوف يوافق الأمريكان على إرضائها بإعطائها نصيبا من الكعكة القادمة خصوصا بإبقائها كمورد رئيس للسلاح فى ليبيا … والله أعلم”.