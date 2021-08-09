وزير الصحة: تجاوز أزمة نقص الأوكسجين الطبي خلال أيام

وعد وزير الصحة علي الزناتي بتجاوز أزمة نقص الأوكسجين المسال «الطبي»، بشكل كامل وجذري، خلال ثلاثة أيام.

جاء ذلك خلال لقائه عبر دوائر الاتصال المغلقة بمدراس المستشفيات في العاصمة طرابلس، أمس الأحد، لمناقشة مشكلة الأوكسجين الطبي، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستعرض الاجتماع الوضع الحالي للأوكسجين من حيث الإنتاج، وما جرى توزيعه، والجهود المبذلولة لتوفيره لتغطية النقص، وإمكانية تزويد المستشفيات بالأوكسجين سواء من مصر، أو عبر مصانع مستعجلة لتغطية حاجتها، كما أكد الوزير ضرورة «تحري المصداقية» عند طرح المعلومات في الإعلام، وخاصةً في ظل هذه الظروف.

وتعاني مستشفيات ومراكز العزل جراء نقص مادة الأوكسجين خلال الفترة الأخيرة، مع دخول البلاد الموجة الثالثة من فيروس «كورونا المستجد»، التي تسببت في تزايد عدد الإصابات بشكل ملحوظ.

وفي مواجهة ذلك، أعلن وزير الصحة علي الزناتي، نهاية يوليو الماضي، تعاقد الحكومة على استيراد مليوني لتر من الأكسجين، بواقع 100 ألف لتر يوميًّا، مؤكدًا أنها ستكون مخزونًا استراتيجيًّا لحالة الطوارئ.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا