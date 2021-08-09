«بوقعيقيص» لـ«الدبيبة»: مهمتك كانت تحسين الخدمات لكن مواطنيك أصبحوا بلا أمل ولا عمل

طالبت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بضرورة إعطاء رئيس شركة الكهرباء إنذار رسمي ومهلة أسبوع لتشهد البلاد تحسنا في شبكة الكهرباء.

وقالت بوقعيقيص في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سيادة الأخ رئيس الوزراء. لا يرضينا ولا يكفينا مجرد تقريع ولوم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وفريقه خائر الهمة”.

وأضافت “لكن نطلب إنذاره بشكل قانوني وإعطائه مهلة أسبوع واحد لتشهد البلاد كلها التحسن الملحوظ في شبكة الكهرباء، وإلا يتم عزله واستبداله غير مأسوف عليه خصوصا وقد علمنا حجم الأموال التي تم صرفها له”.

وتابعت “كما تعلم فإن مهمتك الرئيسة كانت تحسين الخدمات ولكن للأسف أصبح أهلك ومواطنيك بلا أمل ولا عمل، استبعد الفشلة عن فريقك فهم وصمة عار”.