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اللواء المسماري: مذكرة مصراتة لاعتقال المشير حفتر لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به

تم النشر منذُ 37 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها السلطات في مدينة مصراتة بحقه وبحق أربعة من مساعديه، من بينهم أحد أبنائه ومدير مكتبه، «لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به».

وفي أول تعليق له على مذكرة المدعي العسكري لمصراتة باعتقال المشير حفتر، وصف اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم «الجيش الوطني» الليبي، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، المذكرة بأنها «أسلوب استفزازي خبيث الغاية»، لافتاً إلى أن «الغرض منها إفساد المسار العسكري الذي تقوده لجنة (5+5) وما حققته من إنجازات كبيرة، وكذلك خوفهم الكبير من الانتخابات القادمة بعد سقوط تنظيم الإخوان وميليشياتهم في انتخابات البلديات السابقة».

وتابع المسماري: «الآن يحاولون صنع موانع خبيثة أمام المشير خليفة حفتر، الذي دمر مشروعهم الخبيث القاضي بسيطرتهم على ليبيا ومقدراتها لصالح مخططاتهم الإرهابية برعاية دول تشن عدواناً صريحاً على الجيش الوطني الليبي وعلى التيار الوطني بصفة عامة».

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • واضح ان مصراته تحولت الى درب المهابيل فهذا المعتوه الذى يدعى انه مدعى عسكرى اصلا دجال لان قائد الجيش الوطنى جاء بقرار من مجلس النواب وهو اعلى سلطة عسكرية فى البلاد رسميا ومن حقه هو ان يأمر باحالة هذا المدعى الى التقاعد وتحويله لمستشفى الامراض العقلية مع المدعو الحداد الذى اصبح مسخرة فى كل مكان وليس له اى احترام عند اى مليشياوى اما المجلس الرئاسى المسمى القائد الاعلى للجيش فهو اعمى واصم وابكم يتفرج على ما يحدث من مهازل وقد نرى بعد ذلك مذكرة اعتقال من مهبول اخر فى حق المنفى مالم يتم وقف هذا العبث واصدار قرار من المنفى باحالة هذا المدعى المعتوه الى التقاعد فورا بعد ان فقد قواه العقلية !!!

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