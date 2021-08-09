موضحةً درجات الحرارة…الارصاد: استمرار الاجواء الساخنة والرطوبة على هذه المناطق

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، اليوم السبت 7 اغسطس 2021.

واشار المركز في نشرة جوية إلى أن الأجواء تبقى ساخنة على أغلب مناطق ليبيا مع تراجع طفيف في درجات الحرارة على مناطاق الساحل الغربي و رطوبة نسبية عالية على الشريط الساحلي.

وتوقع المركز ان تسجل حرارة على ساحل الشمال الشرقي ما بين (30-33) م° ، وتكون على الساحل الغربي ما بين (34-38) م°، و تسجل على مناطق الدواخل و الجنوب ما بين (38-44) م°.

وأضاف المركز أنه من المتوقع ان تستمر حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع. و الله أعلم.

وسيكون غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:59)، و شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:26).

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