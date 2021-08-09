الوطنية لحقوق الإنسان تدين ممارسات جهاز الحرس البلدي

أدانت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، واقعة اعتقال جهاز الحرس البلدي لعدد من العاملين بالمطاعم والمحال التجارية والتشهير بهم، واصفةً الحادثة بالمهينة لكرامة وآدمية الإنسان.

وطالبت المؤسسة، في بيانٍ لها، صباح اليوم الاثنين، وزير الحكم المحلي ورئيس جهاز الحرس البلدي بفتح تحقيق شامل يضمن محاسبة المسؤولين عن واقعة الاعتقال وعرض نتائج التحقيقات للرأي العام.

يُشار إلى أن عناصر جهاز الحرس البلدي طرابلس، ألقوا القبض، يوم أمس الأحد، على عدد من العاملين في حالة تلبس أثناء فترة الحظر، وتم وضعهم في مؤخرة السيارة في مشهد ينافي حقوق الإنسان، ويُخالف الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

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