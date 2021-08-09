مطالبة الدبيبة باستبعاد الفشلة عن فريقه .. بوقعيقيص: توبيخ رئيس شركة الكهرباء لن يُجدي نفعا

دعت عضو اللجنة القانونية في ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة بتوجيه إنذار بشكل قانوني إلى رئيس شركة الكهرباء وإعطائه مهلة أسبوع واحد لتشهد البلاد تحسنا في الشبكة الكهربائية.

وأوضحت بوقعيقيص في بيان عبر صفحتها بـ فيسبوك أن مجرد توبيخ وتوجيه اللوم إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لن يُجدي نفعا خاصة وأن فريقه خائر الهمة.

وأشارت المحامية والحقوقية إلى أن قطاع الكهرباء تم صرف أموال طائلة عليه لذلك يجب أن يتم عزله واستبداله لتشهد البلاد تحسنا في الشبكة الكهربائية.

وقالت بوقعيقيص في حديثها الموجه لرئيس الحكومة، “إن من مهامك الرئيسية تحسين الخدمات للمواطنين، ولكن أهلك ومواطنيك أصبحوا بلا أمل ولا عمل”، مطالبة الدبيبة باستبعاد الفشلة عن فريقه فهم وصمة عار على حد تعبيرها.

وكان الدبيبة خلال لقاء له مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، وئام العبدلي، قد ألقى اللوم على رئيس الشركة.

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