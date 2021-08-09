مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب

حذر مدير عام مستشفى الهواري في بنغازي، دكتور فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية.
وقال الفرطاس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية، «لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة وكبيرة للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، خصوصا بين الشباب والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة».
وأضاف: «ألا يتطلب الأمر دراسة و تحديد العوامل والاسباب التي أدت إلى هذه الزيادة اللسريعة، وهل هي أسباب بيئية أو جينية، أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره، ونشر هذه الدراسة و عمل توعية خاصة بها حال إتمامها».
وأمس الأحد، شهدت مدينة بنغازي وفاة رجل وسيدة في عمر الشباب نتيجة نوبة قلبية، حيث دعا الفرطاس جهات الاختصاص من وزارة الصحة، وكلية الطب البشري في مختلف الجامعات الليبية، اتخاذ الخطوات لدراسة هذه الزيادة في هذا الأمر.
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