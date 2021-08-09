«العكروت»: «البرلمان» أصبح «حنك فوقاني» لا يهش ولا ينش

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن: موسم القطيعة بين الحكومة والبرلمان قد بدأ، وأن الأمور أخذت منحى ما كان بين البرلمان وحكومة الوفاق، والحكومة تحت يدها مركز الأموال والصرف، وهي ليست في حاجة للبرلمان لكي يصادق أو لا يصادق، مثلما كان الحال مع حكومة الوفاق، وفق قوله.

أضاف “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك”: “من تحته وتحت طوعه مركز الأموال، لا يخشى ولا يخاف، ومركز الأموال فهم اللعبة جيداً، فصار يعطي الحكومات ما يجعلها في حاجة اليه ولا يغنيها فتستغنى عنه، صار مركز الأموال هو المتحكم في الحكومات وليس الحكومات هي التي تتحكم فيه”.

وتابع “العكروت”: “لذلك أصبح البرلمان (حنك فوقاني) متى أرادوا استعماله استعملوه ومتى أرادوا غض الطرف عنه غضّوه، حينما أرادوا التصديق هادنوه، وحينما تم الموضوع تناسوه .وتحالف الثنائي مركز الأموال والحكومة، وراح فيها البرلمان (الذي كان نفسه سبباً في ما يجري له)، خاصة أن الحكومات ومركز المال أيقنوا وتأكدوا ان البرلمان لا يهش ولا ينش ونمرٌ بدون مخالب ولا أنياب، منذ عزل المحافظ (وماصار شي) ومنذ ان عزل المفتي ( وماصار شي)، تعيش الحكومة ويعيش مركز المال” وفق تعبيره.