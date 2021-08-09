ليبيا الان

«العكروت»: «البرلمان» أصبح «حنك فوقاني» لا يهش ولا ينش

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، إن: موسم القطيعة بين الحكومة والبرلمان قد بدأ، وأن الأمور أخذت منحى ما كان بين البرلمان وحكومة الوفاق، والحكومة تحت يدها مركز الأموال والصرف، وهي ليست في حاجة للبرلمان لكي يصادق أو لا يصادق، مثلما كان الحال مع حكومة الوفاق، وفق قوله.

أضاف “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك”: “من تحته وتحت طوعه مركز الأموال، لا يخشى ولا يخاف، ومركز الأموال فهم اللعبة جيداً، فصار يعطي الحكومات ما يجعلها في حاجة اليه ولا يغنيها فتستغنى عنه، صار مركز الأموال هو المتحكم في الحكومات وليس الحكومات هي التي تتحكم فيه”.

وتابع “العكروت”: “لذلك أصبح البرلمان (حنك فوقاني) متى أرادوا استعماله استعملوه ومتى أرادوا غض الطرف عنه غضّوه، حينما أرادوا التصديق هادنوه، وحينما تم الموضوع تناسوه .وتحالف الثنائي مركز الأموال والحكومة، وراح فيها البرلمان (الذي كان نفسه سبباً في ما يجري له)، خاصة أن الحكومات ومركز المال أيقنوا وتأكدوا ان البرلمان لا يهش ولا ينش ونمرٌ بدون مخالب ولا أنياب، منذ عزل المحافظ (وماصار شي) ومنذ ان عزل المفتي ( وماصار شي)، تعيش الحكومة ويعيش مركز المال” وفق تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • كما فعل الشعب التونسى يوم 25 يوليو يجب على الشعب الليبى ان يخرج فى الفاتح من سبتمبر القادم ويسقط جميع الاجسام الفاشلة منذ نكبة فبراير ويعيد السلطة للشعب مؤتمرات شعبية اساسية تصعد لمؤتمر شعبى عام يرفع الرايات الخضراء من جديد ليسقط رايات الفساد والارهاب وليكن الشعب والجيش الوطنى يدا واحد فى مواجه الخوان حريم السلطان .
    فمن ينتظر شيئا من الدبيبة التركى كم ينتظر السمنة من بز النملة !!
    فالدبيبة مثله الاعلى الدبيبة الاكبر عمه الذى اختلس 5 مليار جنيه استرلينى ودفع رشى لملتقى الخوار من اجل ان يصل هذا الحمار للسلطة بغباوته الشديدة

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