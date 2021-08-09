أبو جناح في محطة كهرباء أوباري الغازية لمتابعة تعزيز قدراتها التوليدية

ليبيا – قام رمضان أبو جناح نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية بزيارة تفقدية إلى محطة كهرباء أوباري الغازية.

بيان صحفي صادر عن أبو جناح اطلعت عليه صحيفة المرصد، أشار إلى مرافقة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي وعضو مجلس الإدارة رضوان خليل، والمديرين العامين، وبعض مديري الدوائر في الشركة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية خلال الزيارة.

وتابع البيان: إن هذه الزيارة التفقدية تأتي بتوجيه من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بهدف متابعة ملف الكهرباء والعمل على حلحلة كافة مشاكل الاعتراضات التي تواجه عمليات استكمال خط الفجيج أوباري بجهد 220 كيلو فولت.

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