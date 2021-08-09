العكاري: استمرار وضع المقاصة على ما هو عليه يعني بقاء سعر صرف الدولار مرتفعًا

ليبيا – أكد عضو لجنة تعديل سعر الصرف بالمصرف المركزي ‏مصباح العكاري أن استمرار وضع المقاصة على ما هو عليه يعني بقاء سعر صرف الدولار مرتفعًا.

العكاري أوضح في ندوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي طالعتها صحيفة المرصد أن سعر صرف الدولار سيبقى مرتفعًا في السوق الموازية بالصك على خلفية وضع المقاصة الحالي، فضلًا عن زيادة ‏المضاربة عليه، وتحميل هذا الأمر ظلمًا على المصارف التجارية.‏

وأشار العكاري إلى وجود “أصوات نشاز” تتحدث عن أنه ‏لو فتحت المقاصة الدولار سيهبط سعره بصورة كبيرة، وأن الأمر له توجهات سياسية ولا علاقة له بالأمور المصرفية، مبينًا أن المقاصة في حقيقتها ليست مقفلة، والدليل أن هناك صكوك لا تزال حادثة وتحصل بين المصارف من ‏حين إلى آخر.‏

وبين العكاري أن المشكلة الرئيسة في المقاصة تكمن في ضعف رصيد المصارف التجارية لدى المصرف المركزي في طرابلس، وارتفاع أرصدتها بالمصرف المركزي في بنغازي، مبينًا أن نقل الأرصدة وهي تعود لمواطنين وشركات شبه الحكومية الأخيرة إلى الأولى يمثل الحل.

وأضاف أن هذا النقل يعني إن أرصدة هذه المصارف سوف تصبح لها القدرة على قبول كافة ‏الصكوك المقدمة للمقاصة ومواجهة الطلب على ‏النقد الأجنبي، وسحب السيولة النقدية من المصرف المركزي أو ‏من المصارف الخاصة، مبينًا أن زيادة قدرة المصارف التجارية على شراء النقد الأجنبي ‏للزبائن مهم أيضا.

وتابع العكاري: إن الأهمية تكمن في زيادة طرح نقد أجنبي أكثر في السوق وأي زيادة في ‏عرض أي منتج يؤدى إلى انخفاض سعره مهما كان هذا المنتج. مبينًا أن استمرار الوضع على ما هو عليه بقاء لمشكلة ‏السيولة رغم توفرها بالمصارف الخاصة.

وأكد العكاري أنه ‏بعد إجراء المراجعة الدولية من قبل أفضل شركات العالم في هذا المجال لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار أزمة يدفع ثمنها المواطن البسيط.‏

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية