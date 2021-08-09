تحذير من ظاهرة مرضية مُقلقة بين الشباب في ليبيا

حذر مدير عام مستشفى الهواري، دكتور فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية.

وقال الفرطاس: لاحظنا، في الفترة الأخيرة، زيادةً ملحوظةً وكبيرةً لحالات الذبحة الصدرية والأزمات القلبية، خصوصًا بين الشباب، والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة.

وتساءل: ألا يتطلب الأمر دراسة وتحديد العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة السريعة؟، وهل هي أسباب بيئية أو جينية، أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره؟، ونشر هذه الدراسة وتنفيذ توعية خاصة بها حال إتمامها.

وكانت مدينة بنغازي، قد شهدت أمس، وفاة رجل وسيدة في عمر الشباب نتيجة نوبة قلبية.

وأكد مدير عام مستشفى الهواري، أن الموضوع يحتاج إلى إجراء دراسة جادة، داعيا جهات الاختصاص من وزارة الصحة، وكلية الطب البشري في مختلف الجامعات الليبية؛ اتخاذ الخطوات لدراسة هذه الزيادة في هذا الأمر.

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