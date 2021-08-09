1,6 مليار دولار من اليونيسف لقطاعي التعليم وحماية الطفل وإدارة النفايات الطبية في ليبيا

خصصت عمليات الحماية المدنية والمساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 1,672,874.91 دولارًا أمريكيًا لتعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاعي التعليم وحماية الطفل، وإدارة النفايات الطبية المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، في ليبيا

وعززت اليونيسف استعدادها للطوارئ والاستجابة لها في ليبيا منذ عام 2012، مع التركيز على دعم تقديم الخدمات الأساسية ، في مجالات الصحة والتغذية والتعليم والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

وانصب التركيز الإضافي على بناء بيئة حماية للأطفال والمساهمة في بناء القدرات الوطنية في مجال توليد الأدلة وصنع السياسات القائمة على الأدلة.

وبالتعاون مع شركاء من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية؛ قدمت اليونيسف مساعدة إنسانية مباشرة للفئات الأكثر ضعفاً بما يتماشى مع خطة الاستجابة الإنسانية.

بعد ظهور جائحة كوفيد في ليبيا في مارس 2020 ، نفذت اليونيسف استجابة متعددة القطاعات ، مع تدخلات في التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية ، والوقاية من العدوى ومكافحتها والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ، من بين مجالات أخرى .

تماشياً مع هذا الالتزام ، توصلت اليونيسف في ليبيا بالشراكة مع اليونيسف في الولايات المتحدة إلى مشروع عمل غير طارئ يهدف إلى تعزيز القدرات وآليات التنسيق للتعليم وحماية الطفل في حالات الطوارئ ، وإدارة النفايات الطبية المتعلقة بالتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وبدأ المشروع في 1 مايو 2021 وسيستمر لمدة 12 شهرًا.

من المتوقع أن تكون نتائج العمل أربعة أضعاف، حيث سيعزز الاستجابة الإنسانية في قطاعي التعليم وحماية الطفل في ليبيا من خلال تعزيز وتقوية التنسيق القطاعي والاستثمار في القدرات القطاعية من خلال الموارد المخصصة ؛ ثانيًا، سيدعم الإجراء بناء قدرات القطاع من خلال التقييمات المشتركة ، والدعوة ، وتعبئة الموارد ، والدورات التدريبية؛ ثالثًا ، سيسهم هذا الإجراء في النهوض بمنع الاستغلال والانتهاك الجنسيين من خلال تعميم الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين في كلا القطاعين ، بما في ذلك من خلال تدريب وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية ؛ وأخيرًا وليس آخرًا ، سيدعم الإجراء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ليبيا، مع التركيز بشكل خاص على إدارة النفايات الطبية في المناطق النائية لتقليل مخاطر العدوى المرتبطة بالرعاية الصحية المرتبطة بالتطعيم ضد كوفيد والجوانب الطبية والعلاجية.

سيستفيد ما يقرب من 1,343,192 شخصًا ، منهم 122,000 طفل تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات ، من مساهمة بقيمة 1,672,874.91 دولارًا أمريكيًا في هذا المشروع.

تود يونيسف ليبيا أن تعرب عن خالص امتنانها لعمليات الحماية المدنية الأوروبية والمساعدات الإنسانية على دعمها السخي ، والذي لولاه لما كان هذا المشروع ليتحقق.

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