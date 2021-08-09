انطلاق امتحانات طلاب المعهد الصحي بمركز بنغازي الطبي

بدأت صباح اليوم الإثنين 9 أغسطس الامتحانات النهائية لطلبة السنة الأولى للمعهد الصحي بمركز بنغازي الطبي بحضور وإشراف مدير الشؤون الطبية الدكتورة فدوى فرطاس وعبد الله المياسي واللجنة المشرفة من أعضاء هيئة التمريض والأطباء بالمعهد وبحضور المكتب الإعلامي بالمركز الطبي.

مدير المعهد الصحي بمركز بنغازي الطبي جميلة عبدالله أوضحت أن المعهد الصحي يتكون من ثلاثة شعب تمريض ونحن حالياً نقوم بإجراء أمتحانات الدور النهائي لسنة الأولى بدء اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 وينتهى يوم 17 أغسطس 2021 وفيما يخص عدد الطلبة المتقدمين للأمتحانات هو 47 طالب وطالبة ولا يوجد غياب.

وأكدت مدير المعهد الصحي في بيان: “بخصوص طلبة السنة الثانية سيبدأ أمتحانهم النهائي بعد انتهاء أمتحانات السنة الأولى مباشراً ، تضم الأمتحانات حالياً عدة مواد منها ( تمريض باطنة ، جراحة) يشمل امتحان عملي يوم خاص لهذه المواد ، وتوجد مواد أخرى دسمة مثل الإحصاء واللغة الأنجليزية وعلم الجراثيم والإسعافات الأولية يحتاج امتحان هذه المواد إلى يومين عدا ذلك المواد تكون حسب الجدول المُعد مسبقاً.

وفي نهاية حديثها أثنت مدير المعهد الصحي على عمل أعضاء هيئة التدريس وتقدمت بالشكر الى جميع الأعضاء على حضورهم والأطباء والى مديرة الشؤون الطبية وإدارة مركز بنغازي الطبي على مجهودهم وتمنت النجاح والتوفيق لكل الطلبة المتقدمين.