“أوشن فايكينغ” تنقذ 550 مهاجرًا من الغرق وتبلغ بهم برَّ الأمان في صقلية

تمكنت سفينة الإنقاذ “أوشن فايكينغ”، العاملة في البحر الأبيض المتوسط، من نقل قرابة 550 مهاجرًا غير نظامي، إلى ميناء بوتسالو، بينهم 36 امرأة، ثلاث منهن حوامل، و118 قاصرًا، بعد إنقاذهم وسماح السلطات الإيطالية لهم بالرسو في الميناء.

وأفاد طاقم السفينة لوكالة الصحافة الفرنسية، بتلقيه إذًنا بإنزال المهاجرين بميناء بوتسالو في صقلية، الأحد، بعد انتظارها قبالة الساحل الشرقي لصقلية، وتحذيرها من نفاد الأدوية، ومعاناة بعض ركابها من الجفاف والالتهابات الجلدية.

من جهتها، قالت منظمة “إس أو إس ميديتيرانييه”، التي تدير السفينة، في تغريدة على تويتر: الطلبات التي تقدمت بها للتوجه إلى مالطا رُفضت، في حين لم نتلقّ ردًا من ليبيا وتونس.

وناشدت المتحدثة باسم السفينة، جوليا شيرفيرماير، الاتحاد الأوروبي المساعدة في تنسيق إدارة سفن الإنقاذ في المياه الدولية؛ لتعزيز دعم الدول الساحلية، ووضع آلية إنزال للمهاجرين.

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