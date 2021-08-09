“داخلية النواب” تتابع ملابسات حادثة مقتل المهاجرين المصريين

أكد رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري، حرص اللجنة على متابعة ملابسات الحادث الذي أودى بحياة سبعة مصريين أثناء تهريبهم داخل الأراضي الليبية.

وعبّر الحراري في تصريح نشره مجلس النواب، الأحد، عن بالغ أسفه حيال الحادثة، موضحًا أنَّ اللجنة حريصةٌ على متابعة الأجهزة المختصة في مكافحة ظاهرة تهريب البشر، وجلب من يقف وراءها للعدالة .

وأشار رئيس لجنة الشؤون الداخلية إلى أن عصابات تهريب البشر تستفيد من ضعف الإجراءات الأمنية وتستغل الراغبين في العمل من دول الجوار، لابتزازهم وتعريض حياتهم للخطر؛ من أجل مكاسب شخصية.

ولقي سبعة مصريين من المهاجرين غير الشرعيين مصرعهم، الخميس، فيما أُصيب ثمانية آخرون بينهم مواطن ليبي في حادث سير، وقع خلال مطاردة الشرطة لهم بمنطقة المخيلي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية