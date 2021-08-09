المرصد السوري: وصول 130 مرتزق من تركيا إلى ليبيا في عملية تبديل

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تواجد المرتزقة السوريين في الأراضي الليبية، يتواصل دون أي عودة نهائية لهم، ولا أي بوادر تلوح بالأفق حول عودتهم جميعاً إلى سوريا.

وقال بيان صادر عن المرصد: “تتواصل عمليات التبديل، حيث تخرج دفعة من سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا مقابل عودة دفعة معاكسة”.

وأضافت مصادر للمرصد السوري “نحو 130 مقاتل من مرتزقة الفصائل السورية المتواجدة في ليبيا والموالية للحكومة التركية، عادت خلال الساعات الفائتة، وفي المقابل خرجت دفعة مماثلة من مناطق نفوذ الفصائل والقوات التركية شمال سوريا إلى تركيا ومنها إلى ليبيا، الأمر الذي بات اعتيادي على الرغم من جميع المطالبات الدولية والتركيز الإعلامي على ملف المرتزقة”.

وكان المرصد السوري أشار في العاشر من يوليو الماضي، إلى أن المخابرات التركية والفصائل الموالية لتركيا تتجهز لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، حيث أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن أكثر من 150 عنصر من مختلف تلك الفصائل و”الجيش الوطني” يتحضرون للذهاب إلى تركيا، لنقلهم إلى ليبيا قبل منتصف الشهر يوليو وبالمقابل ستعود دفعة تماثلها بالعدد من ليبيا، حيث يتم نقل الذاهبين والعائدين بنفس الطائرة.

ووفقًا للمصادر فإن عمليات تبديل المرتزقة ستتم كل 15 يومًا وبشكل دوري، أي أنها تحافظ على أعداد المرتزقة في قواعدها بليبيا.

يذكر أن تركيا تجند المرتزقة مقابل مرتب شهري لا يتجاوز 500 دولار أمريكي، وتنقلهم باستخدام مطارات عسكرية ومدنية، ثم يتم نقلهم عن طريق البر للوصول إلى سوريا عبر المنافذ العسكرية التي تسيطر عليها مع الفصائل الموالية لها في ريف حلب الشمالي.

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