مدير مستشفى الهواري: ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية بحاجة لدراسة

حذر مدير عام مستشفى الهواري بمدينة بنغازي فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الاصابة بالذبحة الصدرية.
الفرطاس أكد في تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة وكبيرة للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، خصوصا بين الشباب والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة.
وتساءل قائلاً: “ألا يتطلب الأمر دراسة و تحديد العوامل والاسباب التي أدت إلى هذه الزيادة اللسريعة، وهل هي أسباب بيئية أو جينية، أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره، ونشر هذه الدراسة و عمل توعية خاصة بها حال اتمامها”.
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