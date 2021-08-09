مدير مستشفى الهواري: ارتفاع الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية بحاجة لدراسة

حذر مدير عام مستشفى الهواري بمدينة بنغازي فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الاصابة بالذبحة الصدرية.

الفرطاس أكد في تصريحات صحفية، أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة وكبيرة للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، خصوصا بين الشباب والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة.

وتساءل قائلاً: “ألا يتطلب الأمر دراسة و تحديد العوامل والاسباب التي أدت إلى هذه الزيادة اللسريعة، وهل هي أسباب بيئية أو جينية، أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره، ونشر هذه الدراسة و عمل توعية خاصة بها حال اتمامها”.