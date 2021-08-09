ضبط متهم من أصحاب السوابق في بنغازي بحوزته «مخدرات»

تمكن أعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي، من إلقاء القبض على شخص مطلوب من ذوي السوابق.

وقال بيان صادر عن مديرية الأمن: “من صميم عمل قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغـازي إجراء عمليات البحث والتحري لكشف ملابسات القضايا المحالة من مراكز الشُرطة وإلقاء القبض على المشتبه بهم والمطلوبين لدى النيابة العامة إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة كافة أشكال الجريمة”.

وأضاف “بعد استكمال عملية جمع المعلومات والأدلة حول شخص مطلوب من ذوي السوابق، تمكن اعضاء قسم التحريات العامة بمُديرية الأمن من تحديد مكان تواجده ووضع كمين له وضبطه متلبساً بحوزته كمية من مخدرات”.

وتابع “بالانتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه اعترف أنه من ذواي السوابق في الإتجار بالمواد المخدرة، وعقب استكمال مرحلة الاستدلال تمت احالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الإجراءات المتبعة”.