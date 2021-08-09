13 جهة دولية تمول تطوير مكتبة اليونسكو في سبها

بدعم من 13 شريكًا دوليًا وحكومة ليبيا، يعمل صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على تعزيز التعلم والمعرفة مع المساهمة في تعزيز الاستقرار في تعزيز الحياة الفكرية في ليبيا.

وبحسب بيان “البرنامج الأممي” فإن المكتبات تفتح نوافذ على العالم وتتيح الفرصة للجميع للوصول إلى المعرفة وتحسين حياة الفرد. تأسست مكتبة اليونسكو في سبها سنة 1953، اول مكتبة في جنوب ليبيا تنشر الثقافة والمعرفة والوعي في المجتمع، وقد زار هذه المكتبة العديد من المفكرين، الكتاب والشعراء ومحبي القراءة منذ افتتاحها من 68 عامًا، زوار هذه المؤسسة غالبيتها من الطلاب والباحثون الذين يدرسون ويستطيعون استعارة كتبها الفريدة والنادرة.

وتابع “البرنامج”: “لكن المبنى القديم لم يكن به مساحة كافية. أكثر من 200 زائر أسبوعيًا سيتمكن من الوصول إلى خدمات أفضل بعد أن شيد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مبنى جديدًا يحتوي على قاعات للكتب والأنشطة الثقافية وغرف المطالعة، بالإضافة إلى الحمامات والمطبخ والمكاتب”.