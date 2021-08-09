«سبها الطبي»: 15 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

أعلن مركز سبها الطبي اكتشاف 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الأحد.

واستقبل مختبر المركز 40 حالة، ظهر سلبية 25 منها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وأشار البيان إلى أن من بين الحالات الجديدة 6 إصابات بسبب المخالطة، إضافة إلى شفاء ثمانية مصابين ووفاة حالة واحدة.

وأمس، شرعت الأجهزة الصحية بمدينة سبها في تركيب مصنع جديد للأوكسجين بالمركز؛ لمواجهة الطلب المتزايد على الأوكسجين بسبب ازدياد حالات الإصابة بكورونا ومتحوراته في المنطقة الجنوبية.

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