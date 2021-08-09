المفوضية تعلن آخر أحصائيات المسجلين الجدد في منظومة الناخبين

بلغ عدد المسجلين في المنظومة الجديدة لسجل الناخبين منذ إطلاقها في الرابع من يوليو الماضي، نحو 428 ألفا و693 شخصا، بحسب ما أظهرته إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الإحصائية الصادرة، أمس الأحد، فإن إجمالي عدد المسجلين (في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة) بلغ مليونين و764 ألف و769 مواطن.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، حتى 17 أغسطس الجاري. وأوضح أن ذلك جاء «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني» لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير.

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