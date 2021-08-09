العمامي: هنالك من يروج لشائعات بشأن عدم سير الأمور على الطريق الساحلي بالشكل الصحيح

ليبيا- نفى عضو لجنة الـ10 العسكرية المشتركة عن القيادة العامة للقوات المسلحة مراجع العمامي تمركز قوات تابعة للقيادة في بوابة الـ30 غرب مدينة سرت.

العمامي أوضح في تصريحات لمنصة فواصل الإعلامية تابعتها صحيفة المرصد أن ما يشاع حول هذا التمركز وطرد قوات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية غير صحيح، فالقوات المشتركة الموضوعة لتأمين الطريق الساحلي ما تزال في أماكنها وتؤدي عملها بصورة طبيعية، دون أي اعتراض.

ونبه العمامي لوجود من يسعى إلى عرقلة جهود السلام بنشر الشائعات والترويج لها، في وقت تسير فيه الحركة على الطريق الساحلي من مصراتة إلى سرت إلى بنغازي بصورة اعتيادية منتظمة، سواء للأفراد أو التجار أو البضائع مؤكدا أن رئيس لجنة الترتيبات الأمنية نفى له وجود أي عرقلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية