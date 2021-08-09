وزيرة الخارجية: ليبيا تتضامن مع اليونان في حرائق الغابات

أجرت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اليوم الإثنين الموافق 09 أغسطس 2021 اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وأعربت الوزيرة خلال هذا الإتصال الهاتفي، عن أسفها للخسائر التي خلفتها الحرائق التى نشبت بغابات اليونان، معبرة عن وقوف وتضامن ليبيا، مع دولة اليونان الصديقة.

ومن جهته أثنى وزير الخارجية اليوناني، على مواقف الوزيرة، مجدداً دعم بلاده الكامل لجهودها، وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وسعيهما الحثيث لإنهاء الأزمة الليبية بعيداً عن الحروب، وذلك من خلال الحوار المسؤول بين كافة الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد لها.

كما تم خلال الإتصال الهاتفي بحث آخر التطورات في ليبيا، إضافة إلى سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.