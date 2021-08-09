قزيط: الأطراف المتمترسة في مراكز السلطة تحاول عرقلة الانتخابات

أكد عضو مجلس الدولة أبو القاسم قزيط أن لا أحد من الأطراف المتمترسة في مراكز السلطة والنفود يشتغل بشكل حقيقي للوصول لانتخابات ديسمبر القادم في ليبيا.

وأضاف قزيط أن تصريحات الأطراف المتمترسة في مراكز السلطة والتي تؤيد الانتخابات هي مجرد قنابل دخان تخفي مواقعهم وتموضعاتهم على الخارطة السياسية ، مردفا أن كل منهم يحاول عرقلة الوصول للانتخابات وتعليق الفشل في الوصول لها على مشجاب الخصوم.

وبين قزيط أن الأطراف الدولية لم تقدم إلا التصريحات الجوفاء الخالية من المعنى دون ممارسة أي ضغط جدي وفعال على الأطراف الناشزة والمتنمرة.