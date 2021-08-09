وزير خارجية اليونان: ندعم جهود الرئاسي والحكومة لتحقيق الأمن في ليبيا

أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس دعم بلاده الكامل لجهود المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ونظيرها اليوناني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وجدد وزير الخارجية اليوناني دعم بلاده الكامل لجهود وزيرة الخارجية وللجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع ليبيا، وسعيهما الحثيث لإنهاء الأزمة الليبية بعيداً عن الحروب، وذلك من خلال الحوار المسؤول بين كافة الفرقاء الليبيين، وتهيئة الظروف المناسبة لإقامة انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المحدد لها.

وأعربت وزير الخارجية الليبية عن أسفها للخسائر التي خلفتها الحرائق التى نشبت بغابات اليونان، معبرة عن وقوف وتضامن ليبيا، مع دولة اليونان.

وجرى خلال الإتصال الهاتفي بحث آخر التطورات في ليبيا، إضافة إلى سبل دعم علاقات التعاون بين البلدين.