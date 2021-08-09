اليسير: الليبيون يتطلعون لأن يكون رئيس البلاد شخصية تملك مشروعًا حقيقيًا لتأسيس دولة حديثة

ليبيا – قال رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عبد المنعم اليسير إن قطاعًا كبيرًا من الليبيين يتطلع أن يكون رئيس البلاد شخصية تملك مشروعًا حقيقيًا لتأسيس دولة مدنية حديثة

اليسير وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أوضح أن معظم الشخصيات التي أعلنت نيتها للترشح أو التي تستعد لذلك ربما لا تحظى بتوافق مجتمعي في جميع أرجاء البلاد، وذلك لا يعود لكونها لعبت دورًا في الصراع السياسي سابقًا، وإنما لعدم امتلاكها مشروعًا، باستثناء الاستحواذ على السلطة والانفراد بها اعتمادًا على أسس الجهوية والقبلية والانتماء للتيارات المؤدلجة أو للنظام السابق.

ورأى اليسير أن كل مرشح من الأسماء المتداولة على الساحة يظن في ذاته ومدينته وقبيلته وأنصاره أنهم الأجدر بحكم البلاد، ويتناسون أن الأوضاع المعيشية الطاحنة التي عاشها المواطن خلال السنوات الماضية قللت وربما سحقت كثيرًا من تلك الانتماءات، فضلًا عن أن الشعب بفطرته بات يدرك أهدافهم الحقيقية.

ولا يستبعد اليسير مع اقتراب موعد الانتخابات أن تتعرض الشخصيات الوطنية سواء تعيش بالداخل أو ممن اضطروا للرحيل في فترات الفوضى الأمنية لحملات من الاستهداف المعنوي والتشويه من قبل تحالف الطامعين بالسلطة وناهبي ثروات البلاد.

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