المرعاش: تصريحات آكار الأخيرة تشير إلى عزم بلاده على إعادة ليبيا إلى شبح الحرب

ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التي أكد فيها على بقاء قواته في ليبيا تشير إلى عزم تركيا على تخريب أي محاولة للمصالحة الوطنية، وإعادة البلاد إلى شبح الحرب، أمام مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي أصبح مشاركًا في استمرار الفوضى في ليبيا.

المرعاش وفي تصريحات لـ”العين الإخبارية” اليوم الأحد، أوضح أن الادعاء التركي بأن جنوده ليسوا أجانب في ليبيا، يعكس النوايا الاستعمارية العثمانية في ليبيا.

وتوقع المرعاش تأثيرًا قويًا لهذه التصريحات على عرقلة ملف الانتخابات المقبلة، وهو هدف رئيس للرئيس التركي رجب طيب أردوغان منذ البداية، في اقتطاع شمال غرب ليبيا، بـ”تواطؤ من الخونة والعملاء”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية