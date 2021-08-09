بلدية غريان: حادثة قطع خط الكهرباء عن مصنع الأكسجين تعتبر “شروع في القتل” دون تمييز

ليبيا – أعلن المجلس البلدي غريان في بيان له أمس الأحد قطع خط الكهرباء المغذي للمصنع التابع لشركة جبل نفوسة لإنتاج الغاز الطبي والصناعي من قبل من وصفهم بـ “أيادي الإجرام والتخريب”.

المجلس وفي بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه قال: “بعد الجهود التي بذلت لتأمين كميات كافية من مادة الأكسجين الطبي لمركز العزل في مدينة غريان من عدة مصادر، والتي منها المصنع التابع لشركة جبل نفوسة لإنتاج الغاز الطبي والصناعي، وإعلان وجود كميات كافية من الأكسجين وطمأنة أهل المدينة، امتدت أيادي الإجرام والتخريب لقطع خط الكهرباء المغذي للمصنع؛ بهدف توقيفه عن العمل، في سابقة من نوعها تعكس ما بداخل الفاعلين من حقد وغياب للإنسانية وشروع في القتل دون تمييز قد يكون هو وأفراد أسرته أحدهم، وفي حاجة لنفس أكسجين ينقذ حياته”.

وأشار المجلس إلى أن فنيي شركة الكهرباء سارعوا لإصلاح الضرر، وتحرك رجال الأمن لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة.

المجلس البلدي غريان أهاب بالمواطنين الإبلاغ عن أي معلومة قد تفيد رجال الأمن.

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