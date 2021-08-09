“قزيط”: تأييد الأطراف السياسية للانتخابات “قنابل دخان”

أعرب ابوالقاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، عن اعتقاده بأنه لا يوجد أحد داخل الأطراف المتمترسة في مراكز السلطة والنفود، يعمل بشكل حقيقي للوصول إلى انتخابات ديسمبر القادم.

وقال “قزيط” أن كل تصريحات هذه الأطراف المؤيدة للانتخابات لا تتجاوز كونها مجرد “قنابل دخان” تخفي مواقعهم ومراكزهم الحقيقية على الخارطة السياسية.

وأضاف أن كل منهم يحاول عرقلة الوصول للانتخابات، وتعليق الفشل في الوصول إلى هذا الاستحقاق الأهم بالنسبة للشعب على الليبي على جانب الخصوم.

وأشار إلى أن الأطراف الدولية لم تقدم إلا التصريحات الجوفاء الخالية من المعنى، دون ممارسة اي ضغط جديّ وفعال على الأطراف التي وصفها بـ”المتنمرة”.

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