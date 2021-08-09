تبون: الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الانتخابات

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لا تملك أية أطماع في ليبيا وأن الشرعية تأتي من خلال الانتخابات.

وبين تبون خلال لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية بث أمس الأحد أن الشرعية في ليبيا تأتي من خلال الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة نهاية العام الجاري، مشيرا إلى وجود فئة متفائلة بالانتخابات وفئة مشككة في الظرف وفي الامكانيات، لكن بصفة عامة هناك قبول بمبدأ الانتخابات.

وأضاف أن الجزائر رجعت إلى الملفات الحقيقية التي من الضروري التكفل بها منها الملف الليبي وملف الصحراء الغربية والملف الفلسطيني وملف الاتحاد الافريقي.