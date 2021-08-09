التويجر: ليبيا بحاجة لنموذج الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا

ليبيا – رأى مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور الليبي رمضان التويجر أن تطلعات الليبيين تتمحور حول البحث عن شخصية تتمتع بالحيادية والسجل النظيف والخبرة لتولي منصب رئيس البلاد، مؤكدًا على ضرورة اقتران ذلك بالحصول على تأييد بعض مراكز القوى بالساحة الليبية من قبائل وتشكيلات عسكرية وقوى سياسية.

التويجر وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين قال: “نحن نحتاج لنموذج الزعيم الأفريقي نيلسون مانديلا، الذي جعل من المصالحة الوطنية مشروعه الرئيس”.

وأضاف: “القضية ليست في انتخاب شخصية ذات كفاءة وفوزها بالمنصب، بل في قدرتها على النجاح وسط هذا الكم من المشاكل المعقدة لأبناء الوطن الواحد، بالتالي فالمرشح والرئيس الأوفر حظًا هو من سيكون قادرًا على التعاطي الإيجابي وتضمين مصالح مختلف الأطراف بشكل ما في إطار ما سيوضع من خطط عامة لإصلاح البلاد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية