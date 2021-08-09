شلوف يعلق على مطالب أردوغان للدبيبة بشأن سداد ديون سابقة قيمتها 5 مليارات دينار

ليبيا – علق رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث‏ جمال شلوف على مطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بشأن سداد مبلغ 5 مليارات دينار، باعبتارها “ديونًا مستحقة من سنوات سابقة”.

شلوف قال في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن المستحقات المزعومة التي طالب الرئيس التركي بسدادها تأتي تحت تقديرات البند العاشر من ميزانية وزارة الدفاع، ضمن مشروع الميزانية العامة المقدم إلى مجلس النواب، ويحمل اسم “التزامات عن سنوات سابقة”.

وأشار إلى أن تلك الأموال هي ديون من حقبة فائز السراج وحكومته، التي راحت في معدات عسكرية ورواتب للمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى ليبيا، إضافة إلى “بدل” تقديم خدمات استشارية أمنية وتدريبية من جانب القوات النظامية التركية للمليشيات في الغرب الليبي.

وتساءل شلوف عما إذا كانت ليبيا ستسدد هذه الالتزامات، وفي ضوء ما أقر مؤخرًا بشأن سعر صرف الدولار في المعاملات الحكومية، والذي حدد بـ 1.3 دينار، أي أن قيمة تلك “المديونية” تقدر بنحو 3.8 مليار دولار.

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