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الحر: هدف تركيا في ليبيا ومنذ اليوم الأول هو تحقيق مطامع اقتصادية

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، أن هدف تركيا في ليبيا ومنذ اليوم الأول هو تحقيق مطامع اقتصادية.

الحر أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى مساعيها لفرض نفسها على خطة إعادة إعمار البلاد لتجد مبررًا للوجود وتحقيق المكاسب، وسعت منذ اللحظات الأولى على بسط سيطرتها على النفط الليبي في الأقاليم البحرية أو البرية في ليبيا.

وحول ما إن كان يوجد شرعية للمطالبات التركية بديون ترتبت على اتفاقات مع حكومة السراج، أوضح الحر أن تلك الاتفاقات باطلة؛ وبالتالي ما ينتج عنها في نفس الحكم، وقد صدر حكم بذلك من قبل محكمة استئناف البيضاء، فيما يتعلق بمذكرتي التفاهم في “ترسيم الحدود البحرية” أو الخاصة بالتعاون “الأمني والعسكري”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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