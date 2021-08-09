المجلس البلدي السائح: 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

أكد المجلس البلدي السائح إصابة 12 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بين 49 عينة استلمها فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية في البلدية.

وأوضح المجلس في بيان، اليوم الإثنين، أن العينات جاء منها 37 عينة سالبة، وذلك في وقت سجلت فيه ليبيا 2001 إصابة جديدة، وتوفى 31 آخرون، حسب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ووصل إجمالي الإصابات إلى 269 ألفا و847 حالة، منها 65 ألفا و859 نشطة، و3750 متوفى منذ بدء انتشار الوباء في ليبيا في مارس 2020.

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