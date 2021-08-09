أعلنت بلدية غريان قطع خط الكهرباء المغذي لمصنع الأكسجين بالمدينة مؤكدة أن الشركة العامة للكهرباء سارعت لإصلاح الخلل.

وأكدت بلدية غريان عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه بعد الجهود التي بذلت لتأمين كميات كافية من مادة الأكسجين الطبي لمركز العزل في مدينة غريان من عدة مصادر والتي منها المصنع التابع لشركة جبل نفوسة لإنتاج الغاز الطبي والصناعي وإعلان وجود كميات كافية من الاكسجين تم قطع خط الكهرباء المغذي للمصنع بهدف توقيفه عن العمل.

وبينت بلدية غريان أن العاملين بالشركة العامة للكهرباء سارعوا بإصلاح الخلل كما تحرك رجال الأمن لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة داعية المواطنين للإبلاغ عن أي معلومة قد تفيد رجال الأمن.