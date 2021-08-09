عبدالله الثني يعود للعمل السياسي بتكليف من المشير حفتر

عاد عبد الله الثني رئيس الحكومة الليبية المؤقتة السابق، إلى واجهة الأحداث مرة أخرى، حيث أصدر المشير خليفة حفتر، القائد العامّ للجيش الليبي، اليوم الاثنين، عددا من القرارات، الخاصة بإعادة تكليف عدد من القادة وأمراء المناطق العسكرية، وذلك بالتزامن مع الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش الليبي.

ونصت القرارات على: “تكليف الفريق عبدالله الثني بإدارة سياسية في القوات المسلحة، وتكليف اللواء هاشم بورقعة الكزة آمرا لمنطقة طبرق العسكرية”.

وقرر المشير حفتر إعادة تشكيل غرفة عمليات سرت الكبرى وتكليف اللواء أحمد سالم آمراً لها، كما قرر ترقية اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.

وتم تكليف اللواء رمضان عطالله البرعصي آمراً لمنطقة البيضاء العسكرية، وترقية اللواء مفتاح شقلوف إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان الحدود.

وكُلف اللواء صالح اعبوده بإدارة التدريب في القوات المسلحة الليبية، كما كُلف العميد عبدالله اعمر الزايدي آمرا لغرفه عمليات الجفرة، والفريق امراجع العمامي برئاسة القوات البرية بدلا من اللواء نور الدين الهمالي، إضافة إلى تكليف الفريق صقر الجروشي، مديراً لإدارة التفتيش العسكري.