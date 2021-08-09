بوقعيقيص: على الدبيبة إعطاء شركة الكهرباء إنذارًا رسميًا ومهلة أسبوع لتشهد البلاد تحسنًا في الشبكة

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص :”سيادة الأخ رئيس الوزراء لا يرضينا ولا يكفينا مجرد تقريع ولوم رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وفريقه خائر الهمة”.

بوقعيقيص طالبت عبد الحميد الدبيبة في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بتوجيه إنذار لإدارة وفريق شركة الكهرباء بشكل قانوني، وإعطائه مهلة أسبوع واحد لتشهد البلاد كلها التحسن الملحوظ في شبكة الكهرباء.

وتابعت: “وإلا يتم عزله واستبداله غير مأسوف عليه، خصوصًا وقد علمنا حجم الأموال التي تم صرفها له، وكما تعلم فإن مهمتك الرئيسة كانت تحسين الخدمات، ولكن للأسف أصبح أهلك ومواطنوك بلا أمل ولا عمل. استبعد الفشلة عن فريقك فهم وصمة عار”.

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